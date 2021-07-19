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Мечети в Петербурге не будут работать на Курбан-байрам

  /   Обновлено: 19 июля 2021 11:27
Общество
Мечети в Петербурге не будут работать на Курбан-байрам
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

, 19 июля. Власти Петербурга заявили о закрытии мечетей и молельных домов на Курбан-байрам.

В этом году праздничный намаз по случаю Курбан-байрама пройдет онлайн. Мечети и молельные дома Северной столицы не будут работать в этот праздник из-за распространения коронавируса.

Время наступления всех мусульманских праздников рассчитывают по исламскому лунному календарю. Курбан-байрам отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Время празднования в России и в других странах может немного отличаться.

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