Мечети в Петербурге не будут работать на Курбан-байрам

, 19 июля. Власти Петербурга заявили о закрытии мечетей и молельных домов на Курбан-байрам.

В этом году праздничный намаз по случаю Курбан-байрама пройдет онлайн. Мечети и молельные дома Северной столицы не будут работать в этот праздник из-за распространения коронавируса.

Время наступления всех мусульманских праздников рассчитывают по исламскому лунному календарю. Курбан-байрам отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Время празднования в России и в других странах может немного отличаться.