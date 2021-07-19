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Тюремный бункер с крематорием обнаружили в Ленобласти

  /   Обновлено: 19 июля 2021 11:37
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Происшествия
Тюремный бункер с крематорием обнаружили в Ленобласти
pixabay.com  /  Ichigo121212

Санкт-Петербург, 19 июля. Подземную частную тюрьму с крематорием нашли на территории заброшенного коттеджного поселка в Агалатовском поселении Всеволожского района.

Вход туда тщательно замаскирован обычными гаражными воротами, за которыми лежит тяжелая бетонная плита, опускающаяся и поднимающаяся при помощи мощного гидравлического механизма.

Обнаруженный бункер состоит из трех камер, закрывающихся на замки, аналогичных тем, что находятся в СИЗО «Кресты». На придомовой территории частного дома также расположена баня, под которой находится лаз, ведущий к большой замаскированной печи.

Фотографии с места загадочной находки опубликовали журналисты 47news. В ближайшее время издание намеренно обнародовать все подробности, связанные с подземной тюрьмой.

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тюрьма бункер крематорий
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