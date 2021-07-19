Человек погиб при пожаре на Испытателей в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. По предварительным данным, причиной пожара, который произошел в Петербурге, могло стать безответственное обращение с огнем одного из жильцов.

Огонь разгорелся в одном из домов в Приморском районе. ЧП случилось на проспекте Испытателей. В результате пожара погиб один человек.

По первоначальным данным, очаг возгорания располагался в комната площадью 12 кв. метров, расположенной в трехкомнатной квартире. В тушении пожара участвовали 15 человек и три единицы техники.

Один из обитателей дома вел асоциальный образ жизни и мог спровоцировать начало пожара, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Еще один пожар произошел в Приморье. Там местный житель устроил возгорание у дверей клуба, в который его не впустили.