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Человек погиб при пожаре на Испытателей в Петербурге
Происшествия
Человек погиб при пожаре на Испытателей в Петербурге
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, 19 июля. По предварительным данным, причиной пожара, который произошел в Петербурге, могло стать безответственное обращение с огнем одного из жильцов.

Огонь разгорелся в одном из домов в Приморском районе. ЧП случилось на проспекте Испытателей. В результате пожара погиб один человек.

По первоначальным данным, очаг возгорания располагался в комната площадью 12 кв. метров, расположенной в трехкомнатной квартире. В тушении пожара участвовали 15 человек и три единицы техники.

Один из обитателей дома вел асоциальный образ жизни и мог спровоцировать начало пожара, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Еще один пожар произошел в Приморье. Там местный житель устроил возгорание у дверей клуба, в который его не впустили.

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