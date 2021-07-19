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Злоумышленник повалил и покусал инспектора ДПС в Петербурге

  /   Обновлено: 19 июля 2021 11:16
Происшествия
Злоумышленник повалил и покусал инспектора ДПС в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 19 июля. Полицейские проводят проверку по факту нападения на автоинспектора. Офицеру потребовалась медицинская помощь, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Младший лейтенант рассказал, что 37-летний мужчина отказался выполнять законное требование инспектора. Злоумышленник выкрутил силовику руку и повалил его на землю. Кроме того, нападавший покусал офицера.

Врачи диагностировали пострадавшему ссадину на локте и укушенную рану правой кисти.

Жительница Северной столицы ранее нанесла два удара сотруднику полиции, а затем разорвала ему форму. Во время насилия она не переставала его оскорблять.

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