Злоумышленник повалил и покусал инспектора ДПС в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Полицейские проводят проверку по факту нападения на автоинспектора. Офицеру потребовалась медицинская помощь, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Младший лейтенант рассказал, что 37-летний мужчина отказался выполнять законное требование инспектора. Злоумышленник выкрутил силовику руку и повалил его на землю. Кроме того, нападавший покусал офицера.

Врачи диагностировали пострадавшему ссадину на локте и укушенную рану правой кисти.

Жительница Северной столицы ранее нанесла два удара сотруднику полиции, а затем разорвала ему форму. Во время насилия она не переставала его оскорблять.