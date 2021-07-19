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Петербургским пенсионерам предложили вакансию с зарплатой до 250 тысяч рублей

  /   Обновлено: 19 июля 2021 10:50
Общество
Петербургским пенсионерам предложили вакансию с зарплатой до 250 тысяч рублей
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Санкт-Петербург, 19 июля. Аналитики составили список самых высокооплачиваемых вакансий для петербуржцев предпенсионного и пенсионного возраста.

Например, соискатели почтенного возраста могут претендовать на кресло психиатра-нарколога с зарплатой до 250 тыс. рублей. От специалиста требуется наличие медицинского образования, действующего сертификата по специальности, а также умение оказывать первичную помощь в амбулаторных условиях.

К тому же на высокую заработную плату могут рассчитывать и те, кто претендует на должность геодезиста. Работодатели готовы платить таким специалистам до 150 тыс. рублей. Соискателям необходимо иметь профильное образование не ниже среднего и опыт работы не менее двух лет.

Российский аналитик Юлия Афанасьева рассказала, как обеспечить себе пассивный доход. Нужно собрать портфель из надежных облигаций и индексного инвестирования. Важно понимать, во что стоит вкладывать средства, а во что — нет.

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