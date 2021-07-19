Девочка пострадала после падения стекла с 14-го этажа в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Сотрудники полиции проводят проверку по факту травмирования ребенка. Информацию об инциденте силовики получили от медиков, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Согласно первоначальным сведениям, школьница каталась на роликах возле дома. С 14-го этажа упало стекло. Девочка споткнулась и упала. Врачи диагностировали ей множественные ссадины на коленях. Отец ребенка заявил, что будет писать заявление в полицию.

В Москве во время катания на самокате пострадал мальчик. Ребенок получил серьезные ожоги, упав в жидкий асфальт, сообщало РИАМО.