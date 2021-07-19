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Синоптики пообещали петербуржцам сухую и прохладную погоду в понедельник
Общество
Синоптики пообещали петербуржцам сухую и прохладную погоду в понедельник
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Санкт-Петербург, 19 июля. Солнечная и прохладная погода ожидает жителей Петербурга в понедельник, 19 июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На погоду в Северной столице будет оказывать существенное влияние тыловая часть уходящего из региона циклона. Несмотря на то, что вместе с ним в город придет небольшая облачность, серьезных осадков в Петербурге не ожидается, добавил он.

По данным синоптика, в понедельник воздух в городе прогреется до +25 градусов. По области столбик термометра местами поднимется до отметки в +26. В ближайшие дни температура воздуха в городе на Неве составит +24, отметил Леус.

Сильная жара накроет Черноморское побережье Краснодарского края с 18 по 19 июля. По данным синоптиков, столбики термометров в эти дни покажут до +37 градусов. Штормовое предупреждение из-за жары также выпустили и в Республике Адыгея, где воздух и вовсе прогреется до +39 градусов.

В ночь на 19 июля жители Петербурга и Ленинградской области заметили в небе уникальные серебристые облака. Очевидцы тут же сфотографировали их и выложили в социальные сети. Серебристые облака еще называют полярными мезосферными или ночными светящимися, сообщает «Петербургский дневник».

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