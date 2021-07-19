Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 09:03
08:59
Шоу-бизнес
Эмбер Херд показала, как учит акробатику для «Аквамена-2»
08:57
Политика
Депутат Рады предрек Украине тяжелые времена после статьи Путина
08:56
Шоу-бизнес
Леброн Джеймс ответил критикам «Космического джема — 2»
08:55
Экономика
Минсельхоз не ожидает существенного роста цен на хлеб в России
08:55
Общество
Археологи нашли в окрестностях Красноярска бивень мамонта
08:54
Общество
Компенсация на покупку техники в лизинг для пермских аграриев вырастет в три раза
08:54
Шоу-бизнес
Джейсон Момоа прибыл на съемки фильма «Аквамен-2»
08:38
Общество
Онколог назвал ранние признаки рака кишечника
08:36
Шоу-бизнес
Марк Уолберг ел за четверых ради роли в фильме «Отец Стью»
08:35
Общество
Юлия Ковальчук показала честное фото без фильтров и макияжа
Все новости

Международная математическая олимпиада стартовала в Петербурге
Общество
Международная математическая олимпиада стартовала в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 19 июля. Университет имени Герцена в Санкт-Петербурге принимает 62-ю Международную математическую олимпиаду среди школьников.

Олимпиада впервые в истории проходит не только в одной стране, но и в одном городе — Петербурге. В основном конкурсные состязания пройдут в дистанционном формате из-за эпидемиологической обстановки.

В отличие от прошлого года на олимпиаду смогли приехать международные координаторы, которые будут проверять школьные работы и выставлять оценки. В место проведения прибыли только российские участники.

В сборной России по математике шесть школьников, двое из них — петербуржцы. После жесткого отбора и нескольких этапов в команду попали лучшие из лучших.

«У нас нет никаких задач, выступаем на максимум того, что можем — вот наша задача. Каждый должен порешать задачи так, как он бы сделал это в свой лучший день», — сказал тренер сборной России по математике Кирилл Сухов.

Недавно уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова оценила влияние дистанционки на развитие школьников. По ее словам, данный формат обучения негативно сказался на умственных и физических способностях учащихся.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Международная математическая олимпиада стартовала в Петербурге
математика петербург олимпиада
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru