Международная математическая олимпиада стартовала в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Университет имени Герцена в Санкт-Петербурге принимает 62-ю Международную математическую олимпиаду среди школьников.

Олимпиада впервые в истории проходит не только в одной стране, но и в одном городе — Петербурге. В основном конкурсные состязания пройдут в дистанционном формате из-за эпидемиологической обстановки.

В отличие от прошлого года на олимпиаду смогли приехать международные координаторы, которые будут проверять школьные работы и выставлять оценки. В место проведения прибыли только российские участники.

В сборной России по математике шесть школьников, двое из них — петербуржцы. После жесткого отбора и нескольких этапов в команду попали лучшие из лучших.

«У нас нет никаких задач, выступаем на максимум того, что можем — вот наша задача. Каждый должен порешать задачи так, как он бы сделал это в свой лучший день», — сказал тренер сборной России по математике Кирилл Сухов.

Недавно уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова оценила влияние дистанционки на развитие школьников. По ее словам, данный формат обучения негативно сказался на умственных и физических способностях учащихся.