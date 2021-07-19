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ВМФ опроверг столкновение двух кораблей во время репетиции на Неве

  /   Обновлено: 19 июля 2021 01:04
Происшествия
ВМФ опроверг столкновение двух кораблей во время репетиции на Неве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 19 июля. Первая сводная тренировка парада ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) прошла без происшествий. Об этом сообщили в главном командовании ВМФ.

Накануне в СМИ появились кадры, на которых можно заметить два военных корабля в акватории Невы. В комментариях указали, якобы судна столкнулись во время репетиции парада. Причиной тому стал сильный ветер.

Информация о столкновении оказалась ложной. Корабли ВМФ отрабатывали маневр безопасного отхода от мест стоянок.

«Порывы ветра в Петербурге никак не осложнили стоянку кораблей в акватории Невы и Смольнинского рейда. Корабли закреплены надежно. Никаких происшествий не случилось», — сообщили в главном командовании ВМФ.

Напомним, в воскресенье в Петербурге и Кронштадте состоялась первая совместная тренировка военно-морского парада ко Дню ВМФ. Местом проведения репетиций стала акватория реки Невы и Большого Кронштадтского рейда. Кроме боевых кораблей из состава ВМФ России, в параде и репетиции приняли участие расчеты морской авиации.

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