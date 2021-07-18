В Петербурге пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей из-за уловки мошенников

Санкт-Петербург, 18 июля. Аферисты обманули 62-летнюю женщину, проживающую в городе Кронштадт. Она отправила злоумышленникам 1 млн 420 тыс. рублей.

Неизвестный позвонил жертве и сообщил, что он сотрудник банковской службы. Он убедил пожилую гражданку, что ее счета пытаются взломать, поэтому для безопасности их стоит перевести. В результате женщина сняла наличные и перевела их на указанный адрес. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее сотрудники полиции завели дело по статье о краже с банковского счета. Жертвой аферистов стала женщина из города Цимлянска.