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В Петербурге пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей из-за уловки мошенников

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:47
Происшествия
В Петербурге пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей из-за уловки мошенников
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 18 июля. Аферисты обманули 62-летнюю женщину, проживающую в городе Кронштадт. Она отправила злоумышленникам 1 млн 420 тыс. рублей.

Неизвестный позвонил жертве и сообщил, что он сотрудник банковской службы. Он убедил пожилую гражданку, что ее счета пытаются взломать, поэтому для безопасности их стоит перевести. В результате женщина сняла наличные и перевела их на указанный адрес. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее сотрудники полиции завели дело по статье о краже с банковского счета. Жертвой аферистов стала женщина из города Цимлянска.

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