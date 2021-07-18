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Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти из-за ухудшения погоды

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:14
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти из-за ухудшения погоды
pxhere.com

Санкт-Петербург, 18 июля. Жителей Ленинградской области предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

В связи с этим на территории региона объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленобласти.

Согласно прогнозам специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вечером 18 июля на западе региона местами возможны грозы, ливень и град. Скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду.

Ухудшение погодных условий также ожидается и в Петербурге. Вечером прогнозируется дождь и усиление порывов северо-западного ветра до 16 метров в секунду.

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