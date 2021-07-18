В Кронштадте подъемный кран рухнул на яхту

Санкт-Петербург, 18 июля. Грузоподъемный кран упал на кабину и рухнул катер. Инцидент случился на пристани недалеко от жилого комплекса «Фортеция».

К месту происшествия стали собираться очевидцы. По предварительным данным, в момент ЧП на яхте никого не было, она была пришвартована к берегу. В администрации Кронштадтского района пока не давали никаких комментариев о случившемся.

Ранее ветер унес в Финский залив четыре парусника с подростками. Спецоперация по их спасению прошла успешно. Восемь несовершеннолетних сняли с яхт. После этого их доставили на берег.