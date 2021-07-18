Названы две теории появления аномальной жары в Петербурге летом 2021 года

Санкт-Петербург, 18 июля. Рекордные температурные значения наблюдаются в европейской части России текущим летом. Ученые предположили, что могло вызвать аномальную жару.

По словам экспертов, жара в Петербурге может объясняться двумя теориями. Первая связана с парниковым эффектом. Именно парниковый эффект провоцирует дестабилизацию природных явлений. Атмосфера сохраняет больший объем тепла, чем это необходимо для сохранения баланса. В результате планета перегревается.

Вторая теория говорит о случайности жаркой погоды этим летом. Она заключается в блокирующих антициклонах, которые расположились соответствующим образом и стали причиной безоблачной жаркой погоды, рассказал научный сотрудник Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на полив растений увеличили расход воды на 20% из-за жары. Работники садово-паркового хозяйства осуществляют полив парков и скверов города.