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Объем продаж коттеджей под Петербургом вырос почти на 40% в 2021 году
Экономика
Объем продаж коттеджей под Петербургом вырос почти на 40% в 2021 году
pixabay.com  /  Hans Braxmeier

Санкт-Петербург, 18 июля. Продажи коттеджей в Ленобласти увеличились на 36% за шесть месяцев 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года. За январь-июнь было зафиксировано 117 реализованных лотов.

Такие данные предоставили эксперты консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg. По их данным, наивысший интерес клиентов вызывают объекты высокого класса — в этом сегменте рост продаж оценивается в 69% за год.

Высокий спрос на загородное жилье сохранится еще долго, отметила глава отдела исследований Knight Frank St Petersburg Светлана Московченко. По ее словам, это позволит обновить премиальный рынок и преобразовать его под современные запросы покупателей. Актуальными будут вопросы расширения площадей домов и формирования внутридомовых зон как для отдыха, так и для работы, добавила специалист.

Наряду с этим Knight Frank St Petersburg зафиксировала сокращение спроса на рынке элитной жилой недвижимости Санкт-Петербурга. За последний год в Северной столице продажи элитного жилья упали на 14%.

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