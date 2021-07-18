Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 19:23
19:18
Происшествия
Шестилетняя девочка погибла при падении с высоты на юге Москвы
19:17
Весь мир
По Убанги на каноэ: как зарабатывают речные таксисты в ЦАР
19:14
Армия
Ростех опубликовал первое фото носовой части нового истребителя
19:08
Политика
Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube блокировать фейки
19:08
Общество
Музыкальный критик предложил Моргенштерну записать дуэт с BTS
19:06
Весь мир
Жительница ЮАР вдохновила десятки тысяч волонтеров на устранение последствий погромов
19:05
Армия
В Китае рассказали, с помощью чего Россия превратила ПРО США в бесполезный металлолом
19:02
Происшествия
Водолазы обнаружили труп мужчины под мостом на Лужнецкой набережной
19:00
Видео
Чем занимается «Союз добровольцев России»? Николай Стариков
19:00
Общество
Вассерман объяснил, сколько еще лет прослужит ГТС Украины без модернизации и денег РФ
Все новости

Полицейские задержали байкеров-нарушителей на Исаакиевской площади
Происшествия
Полицейские задержали байкеров-нарушителей на Исаакиевской площади
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 18 июля. Правоохранители устроили погоню за мотоциклистами в центре Северной столицы. Мужчин с файерами удалось поймать.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко в беседе с корреспондентом ФАН подтвердил информацию о задержании байкеров. Он рассказал, что протоколы по факту различных правонарушений были составлены в отношении 22 человек.

Ранее сообщалось, что мотоциклисты нарушали закон на Исаакиевской площади. Сначала они проехались с файерами, а после этого остановились на парковке для автомобилей инвалидов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полицейские задержали байкеров-нарушителей на Исаакиевской площади
петербург задержание байкеры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru