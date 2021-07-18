Полицейские задержали байкеров-нарушителей на Исаакиевской площади

Санкт-Петербург, 18 июля. Правоохранители устроили погоню за мотоциклистами в центре Северной столицы. Мужчин с файерами удалось поймать.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко в беседе с корреспондентом ФАН подтвердил информацию о задержании байкеров. Он рассказал, что протоколы по факту различных правонарушений были составлены в отношении 22 человек.

Ранее сообщалось, что мотоциклисты нарушали закон на Исаакиевской площади. Сначала они проехались с файерами, а после этого остановились на парковке для автомобилей инвалидов.