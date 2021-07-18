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Жители Ленобласти спасли лисенка, который любит «поговорить по душам»
Общество
Жители Ленобласти спасли лисенка, который любит «поговорить по душам»
krebc.prirodakomi.ru

Санкт-Петербург, 18 июля. Очень общительный лисенок был доставлен в реабилитационный центр Ленинградской области неравнодушными людьми.

Он был спасен горожанами из-под колес автомобиля. Люди принесли животное в реабилитационный центр, где специалисты оказали ему необходимую помощь.

Сотрудники центра отмечают, что теперь лисенок живет у них. Они рассказали, что ему еще сложно бегать и пока он плохо ест, однако достаточно быстро восстанавливается.

Спасенное животное уже привыкло к работникам, которые ухаживают за ним. Он лает, когда видит их, будто жалуется новым знакомым на свою тяжелую жизнь, рассказали в центре реабилитации. Специалисты сообщают, что лисенок не проявляет агрессии к людям, а наоборот любит общаться и играть со своими спасителями.

Тульские спасатели ранее помогли защитить двух моржей от перегрева. Они поливали их водой более пяти часов.

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