В Петербурге сделали рекордное количество инъекций с вакциной от COVID-19 за сутки

Санкт-Петербург, 18 июля. Рекорд по общему количеству инъекций вакцины от коронавируса, сделанных за сутки, установили в Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Всего за сутки в Северной столице сделали 32 360 прививок с первой и второй дозой препарата. При этом первый укол получили 20 107 горожан, а еще 12 208 петербуржцев — вторую инъекцию. Об этом говорится на странице комздрава в социальной сети «ВКонтакте».

Общее число привитых от COVID-19 жителей Петербурга превысило 1,17 млн. Из них более 811 тыс. завершили полный курс вакцинации. Ревакцинацию также прошли 404 человека. Сейчас в городе действуют 146 пунктов вакцинации на базе городских медучреждений.

В Петербурге ранее начали принимать заявки от работодателей по количеству желающих привиться от коронавируса иностранцев. Подать документы можно до 20 июля.