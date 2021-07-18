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Полиция разыскивает пропавшую в Красногвардейском районе Петербурга школьницу
Происшествия
Полиция разыскивает пропавшую в Красногвардейском районе Петербурга школьницу
pixabay.com

Санкт-Петербург, 18 июля. Петербургская школьница не вернулась домой. Ее разыскивают сотрудники полиции.

Полиция разыскивает пропавшую 11-летнюю девочку Ульяну Ш. Сотрудники правоохранительных органов просят жителей помочь в ее поисках. Граждане, обладающие какой-либо информацией касаемо ребенка, могут сообщить по следующим номерам: 444-92-98, 573-15-96.

Школьница пропала вечером в Красногвардейском районе Петербурга. Девочка 165 сантиметров, у нее плотное телосложение, темные волосы, прическа каре и несколько светлых прядей на челке. На момент исчезновения она была одета в голубые джинсы, розовую футболку и серые кроссовки.

Ранее волонтеры и полиция вели поиски пропавшей 14-летней девочки под Пензой. Местонахождение Софии М. из села Гольцовка Лунинского района неизвестно с 11 июля.

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