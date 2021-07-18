Более трети опрошенных петербуржцев хотели бы ездить на работу на велосипеде

Санкт-Петербург, 18 июля. Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди жителей Санкт-Петербурга и Москвы, где установили, как горожанам было бы удобнее добираться к месту работы.

Согласно результатам исследования, жители Москвы и Петербурга одинаково отнеслись к велосипеду, как к транспорту. Однако 37% жителей города на Неве хотели бы ездить до работы на велосипеде, в столице России таких желающих оказалось немного меньше — 32%.

Среди петербуржцев 5% уже используют велосипед, чтобы ездить на работу. В Москве этот показатель равен 4%. Специалисты сообщают, что среди них больше мужчин. Согласно результатам опроса, среди граждан до 34 лет велосипедистов больше, чем среди респондентов старше 35-ти.

МВД России ранее объяснило отказ от введения сдачи ПДД велокурьерами. Сдача экзамена на знание правил дорожного движения велосипедистами не имеет оснований