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Полиция в Петербурге проверила две тысячи квартир в поисках нелегальных мигрантов
Происшествия
Полиция в Петербурге проверила две тысячи квартир в поисках нелегальных мигрантов
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 18 июля. Правоохранители провели масштабный рейд по поиску мигрантов-нелегалов.

По данным ГУ МВД России по Петербургу, профилактическая проверка прошла в Выборгском районе. В ходе рейда было осмотрено более 2000 квартир в 13 жилых домах. Более 68 сотрудников полиции были задействованы в операции.

В ведомстве отметили, что силовики задержали и доставили в участок 46 мигрантов для последующих разбирательств. Выяснилось, что к административной ответственности привлекли 20 человек, из которых 11 нелегалов, а остальные получили административное наказание за то, что распивали алкогольные напитки и в нетрезвом состоянии находились в общественных местах.

Ранее сотрудники полиции Петербурга задержали участников преступной группы, которая занималась организацией нелегальной миграции. Злоумышленники оформляли документы за деньги.

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мигранты полиция нелегалы
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