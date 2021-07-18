Полиция в Петербурге проверила две тысячи квартир в поисках нелегальных мигрантов

Санкт-Петербург, 18 июля. Правоохранители провели масштабный рейд по поиску мигрантов-нелегалов.

По данным ГУ МВД России по Петербургу, профилактическая проверка прошла в Выборгском районе. В ходе рейда было осмотрено более 2000 квартир в 13 жилых домах. Более 68 сотрудников полиции были задействованы в операции.

В ведомстве отметили, что силовики задержали и доставили в участок 46 мигрантов для последующих разбирательств. Выяснилось, что к административной ответственности привлекли 20 человек, из которых 11 нелегалов, а остальные получили административное наказание за то, что распивали алкогольные напитки и в нетрезвом состоянии находились в общественных местах.

Ранее сотрудники полиции Петербурга задержали участников преступной группы, которая занималась организацией нелегальной миграции. Злоумышленники оформляли документы за деньги.