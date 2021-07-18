Полицейские в Петербурге задержали перевозившего наркотики водителя каршеринга

Санкт-Петербург, 18 июля. Инспекторы ДПС задержали водителя каршеринга, который пытался сбежать во время проверки документов. Оказалось, что он перевозил крупную партию запрещенных веществ.

Инцидент произошел утром на Таллинском шоссе. Сотрудники Госавтоинспекции остановили Nissan Qashqai, за рулем которого находился 25-летний житель Архангельской области. Юноша вышел из машины и бросился бежать, выбросив черную сумку.

Стражи порядка задержали подозрительного гражданина и обнаружили у него 190 граммов гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Аналогичный инцидент произошел несколько недель назад. Сотрудники ДПС остановили иномарку, водитель которой находился в состоянии наркотического опьянения. В машине нашли свертки с запрещенными веществами.