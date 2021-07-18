Торговавшую людьми гражданку Узбекистана задержали в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 июля. Мигранту, которая ранее была объявлена в розыск на территории Узбекистана, поймали в Ленобласти. Ее доставили в отдел полиции.

Правоохранители остановили 30-летнюю иностранку на улице Молодцова в поселке Сертолово. При проверке документов выяснилось, что она находится в розыске по статье 135 ч.3 УК республики Узбекистан (Торговля людьми).

Женщину отправили под арест. Обстоятельства совершенного преступления пока не установлены, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Полиция разыскивает 31-летнего уроженца Азербайджана, подозреваемого в изнасиловании девушки в Колпине. По словам потерпевшей, это произошло в салоне автомобиля, припаркованного под мостом Усть-Ижорского шоссе.