Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 13:18
13:17
Армия
Триумф российского Су-27 на соревнованиях в США опозорил американского генерала
13:16
Весь мир
Ливанские медики предупредили о разрушительных последствиях новой волны COVID-19
13:15
Общество
Первый рейс после снятия ограничений отправляется из Дагестана в Стамбул
13:15
Шоу-бизнес
Билли Айлиш неоднозначно высказалась о скандале с Бритни Спирс
13:13
Армия
В Сети появились кадры подготовки кораблей ВМФ РФ к параду в Петербурге
13:13
Армия
ФАН публикует видео с репетиции воздушной части парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
13:12
Общество
Названы самые полезные свойства черники
13:12
Политика
Пушков рассказал, как YouTube удалил программу о навязывании трансгендерной культуры
13:10
Экономика
Свыше 200 млрд рублей выделили в России на пособия школьникам
13:08
Шоу-бизнес
Наталья Рудова спародировала новость о своем романе
Все новости

Торговавшую людьми гражданку Узбекистана задержали в Ленобласти

  /   Обновлено: 18 июля 2021 13:05
Происшествия
Торговавшую людьми гражданку Узбекистана задержали в Ленобласти
pxhere.com

Санкт-Петербург, 18 июля. Мигранту, которая ранее была объявлена в розыск на территории Узбекистана, поймали в Ленобласти. Ее доставили в отдел полиции.

Правоохранители остановили 30-летнюю иностранку на улице Молодцова в поселке Сертолово. При проверке документов выяснилось, что она находится в розыске по статье 135 ч.3 УК республики Узбекистан (Торговля людьми).

Женщину отправили под арест. Обстоятельства совершенного преступления пока не установлены, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Полиция разыскивает 31-летнего уроженца Азербайджана, подозреваемого в изнасиловании девушки в Колпине. По словам потерпевшей, это произошло в салоне автомобиля, припаркованного под мостом Усть-Ижорского шоссе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Торговавшую людьми гражданку Узбекистана задержали в Ленобласти
узбекистан розыск сертолово
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru