Конфликт водителей BMW X5 и Mercedes на проспекте Энгельса завершился стрельбой

Санкт-Петербург, 18 июля. Водители по непонятным причинам поссорились на дороге. В результате словесная перепалка завершилась угрозами и стрельбой, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел несколько дней назад на перекрестке улицы Энгельса и Ланского шоссе. В полицию обратился владелец Mercedes. Он заявил, что водитель BMW X5 долгое время преследовал его. Когда догнал, стал угрожать и несколько раз выстрелил из пистолета. На автомобиле также были зафиксированы вмятины от ударов ногами.

Правоохранители изъяли записи с камер и установили факт происшествия. Личность злоумышленника установлена. Им оказался 29-летний житель Дагестана. В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Водитель Gelandewagen открыл огонь в центре Москвы. Полиция ищет стрелка из черной иномарки. Мужчина начал стрелять из машины, а позже скрылся.