Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 13:17
13:16
Весь мир
Ливанские медики предупредили о разрушительных последствиях новой волны COVID-19
13:15
Общество
Первый рейс после снятия ограничений отправляется из Дагестана в Стамбул
13:15
Шоу-бизнес
Билли Айлиш неоднозначно высказалась о скандале с Бритни Спирс
13:13
Армия
В Сети появились кадры подготовки кораблей ВМФ РФ к параду в Петербурге
13:13
Армия
ФАН публикует видео с репетиции воздушной части парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
13:12
Общество
Названы самые полезные свойства черники
13:12
Политика
Пушков рассказал, как YouTube удалил программу о навязывании трансгендерной культуры
13:10
Экономика
Свыше 200 млрд рублей выделили в России на пособия школьникам
13:08
Шоу-бизнес
Наталья Рудова спародировала новость о своем романе
13:07
Политика
США поставили вакцину от коронавируса на Украину
Все новости

Конфликт водителей BMW X5 и Mercedes на проспекте Энгельса завершился стрельбой

  /   Обновлено: 18 июля 2021 12:29
Происшествия
Конфликт водителей BMW X5 и Mercedes на проспекте Энгельса завершился стрельбой
wikipedia.org  /  Swedish Army Museum / CC BY 4.0

Санкт-Петербург, 18 июля. Водители по непонятным причинам поссорились на дороге. В результате словесная перепалка завершилась угрозами и стрельбой, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел несколько дней назад на перекрестке улицы Энгельса и Ланского шоссе. В полицию обратился владелец Mercedes. Он заявил, что водитель BMW X5 долгое время преследовал его. Когда догнал, стал угрожать и несколько раз выстрелил из пистолета. На автомобиле также были зафиксированы вмятины от ударов ногами.

Правоохранители изъяли записи с камер и установили факт происшествия. Личность злоумышленника установлена. Им оказался 29-летний житель Дагестана. В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Водитель Gelandewagen открыл огонь в центре Москвы. Полиция ищет стрелка из черной иномарки. Мужчина начал стрелять из машины, а позже скрылся.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Конфликт водителей BMW X5 и Mercedes на проспекте Энгельса завершился стрельбой
петербург стрельба конфликт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru