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Петербургские полицейские задержали мигранта по подозрению в совращении школьника

  /   Обновлено: 18 июля 2021 12:16
Происшествия
Петербургские полицейские задержали мигранта по подозрению в совращении школьника
pixabay.com  /  Inactive account – ID 3839153

Санкт-Петербург, 18 июля. Сотрудники полиции задержали 46-летнего гражданина Узбекистана по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего.

В дежурную часть обратилась 32-летняя петербурженка, которая заявила, что неизвестный мужчина совращал ее сына, 2009 года рождения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан мигрант, проживающий на территории России без регистрации.

Подозреваемый находится в полицейском участке, все обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил источник ФАН.

Незадолго до этого в Зеленограде задержали 38-летнего мужчину, который пригласил на свидание третьеклассника. В какой-то момент он посадил ребенка на колени и начал приставать, его поймали прохожие, сообщал сайт 360tv.ru.

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