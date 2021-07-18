Главный тренер ФК «Славянка» умер от коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июля. Руководитель детского футбольного клуба «Славянка» скончался на 31-м году жизни от последствий коронавируса.

Информацией о его смерти поделились на странице «ФК Пушкин Сити» в социальной сети «ВКонтакте». Евгений Брагинец скончался в минувшую субботу, 17 июля.

Должность главного тренера детской команды он занимал с 2008 года. Под его руководством было воспитано не одно поколение молодых спортсменов, которые остались благодарны Брагинцу за полученные знания.

«Так важно, чтобы в начале пути ребенка попался человек, который сможет зажечь искру, который поселит в сердце надежду и непоколебимую веру, который научит побеждать и с честью проигрывать, который будет стоять горой за своих воспитанников и называть их «своими детьми»», — говорится в комментарии родственницы одного из учеников покойного тренера.

Дата и место прощания с главным тренером «Славянки» пока не известны.

Ранее сообщалось о смерти российского спортсмена на матче Любительской футбольной лиги, который проходил в Москве.