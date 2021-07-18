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МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды в воскресенье

  /   Обновлено: 18 июля 2021 11:10
Общество
МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды в воскресенье
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Санкт-Петербург, 18 июля. Петербург вечером, 18 июля, ожидает ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье, вечером, прогнозируется усиление порывов западного, северо-западного ветра. Его скорость может достигать 16 метров в секунду. При этом высота волн вырастет до 0,5-1,0 метра.

Жителей Москвы тем временем предупредили о грядущих ливнях с грозами в начале новой рабочей недели. В понедельник столицу ожидает дождливая погода, сопровождающаяся выпадением града.

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погода мчс петербург
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