МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды в воскресенье

Санкт-Петербург, 18 июля. Петербург вечером, 18 июля, ожидает ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье, вечером, прогнозируется усиление порывов западного, северо-западного ветра. Его скорость может достигать 16 метров в секунду. При этом высота волн вырастет до 0,5-1,0 метра.

Жителей Москвы тем временем предупредили о грядущих ливнях с грозами в начале новой рабочей недели. В понедельник столицу ожидает дождливая погода, сопровождающаяся выпадением града.