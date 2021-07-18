Синоптик центра «Фобос» рассказал о погоде в Петербурге 18 июля

Санкт-Петербург, 18 июля. Погода в Санкт-Петербурге сформируется под влиянием холодного атмосферного фронта, который принесет в город дожди и грозы к вечеру.

Жителей Санкт-Петербурга ожидают дожди с грозами вечером 18 июля. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, формирование осадков связано с влиянием холодного фронта. Днем же будет жарко: столбики термометров в Северной столице поднимутся до отметки в +31 градус. Ветер западный, его скорость составит девять метров в секунду. Атмосферное давление — 752 миллиметра ртутного столба.

Июль 2021 года может стать одним из самых жарких месяцев за всю историю метеонаблюдений, считают синоптики Росгидромета. Температурные рекорды фиксировались не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в Москве.