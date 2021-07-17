Военнослужащие в Петербурге впервые отрепетируют парад ко Дню ВМФ 18 июля

Санкт-Петербург, 17 июля. Первая совместная тренировка военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге и Кронштадте пройдет 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Сообщается, что местом проведения репетиций станет акватория реки Невы и Большого Кронштадтского рейда. Кроме боевых кораблей из состава ВМФ России, в параде и репетиции примут участие и парадные расчеты морской авиации.

В сводной тренировке на Неве примут участие около 20 боевых кораблей и катеров. Среди них новейшие малые ракетные корабли «Одинцово» и «Зеленый Дол».