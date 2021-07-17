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Более миллиона петербуржцев привились от COVID-19 с начала массовой вакцинации
Общество
Более миллиона петербуржцев привились от COVID-19 с начала массовой вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 17 июля. Количество жителей Петербурга, привившихся от коронавируса с начала массовой вакцинации, достигло 1,1 млн человек.

Согласно последним данным, на сегодняшний день вакцинировались от новой инфекции 1 113 300 горожан. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

При этом первично ревакцинировано 327 жителей Северной столицы. В оперштабе также напомнили, что в Петербурге сейчас работают 146 прививочных пунктов на базе медицинских организаций. Кроме того, созданы специальные выездные бригады по вакцинации от коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране. По ее словам, в России отмечается стабилизация темпов распространения COVID-19.

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петербург вакцинация коронавирус
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