Более миллиона петербуржцев привились от COVID-19 с начала массовой вакцинации

Санкт-Петербург, 17 июля. Количество жителей Петербурга, привившихся от коронавируса с начала массовой вакцинации, достигло 1,1 млн человек.

Согласно последним данным, на сегодняшний день вакцинировались от новой инфекции 1 113 300 горожан. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

При этом первично ревакцинировано 327 жителей Северной столицы. В оперштабе также напомнили, что в Петербурге сейчас работают 146 прививочных пунктов на базе медицинских организаций. Кроме того, созданы специальные выездные бригады по вакцинации от коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране. По ее словам, в России отмечается стабилизация темпов распространения COVID-19.