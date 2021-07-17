Петербурженка зарезала сына и пожаловалась на здоровье

Санкт-Петербург, 17 июля. Окровавленное тело 47-летнего мужчины обнаружили в квартире на проспекте Культуры. В убийстве заподозрили его пожилую мать, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Прибывшие на вызов медики констатировали смерть петербуржца. По горячим следам была задержана 74-летняя родственница погибшего, однако вместо отделения полиции ее доставили в больницу — пенсионерке стало плохо.

По предварительным данным, женщина поссорилась с сыном и ударила его ножом в живот. От полученного ранения он скончался. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемая в данный момент находится в больнице.

Еще одна трагедия произошла в Новосибирской области. В свой день рождения местная жительница убила сына, больного ДЦП. После этого она попыталась свести счеты с жизнью, но ее успели спасти врачи.