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Климатолог предупредил петербуржцев о росте числа смерчей и песчаных бурь
Общество
Климатолог предупредил петербуржцев о росте числа смерчей и песчаных бурь
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 17 июля. Количество смерчей и песчаных бурь в Петербурге может увеличиться со временем, предупредил климатолог Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев.

По его словам, такие явления, как смерчи, ураганы и засухи, учащаются в результате глобального изменения климата. Дело в том, что вся энергия должна находить выход, и она находит его в виде всевозможных катаклизмов.

«Это продолжение роста температур, увеличение числа неблагоприятных опасных явлений. Но это не значит, что следующий год будет хуже предыдущего», — подчеркнул специалист в беседе с газетой «Петербургский дневник».

Жителям Северной столицы ранее сообщили об ухудшении погоды в ближайшие часы. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой, а также сильный ветер.

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петербург климат смерчи
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