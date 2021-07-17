Мать совращенной на секции по тхэквондо девочки считает этот случай не единственным

Санкт-Петербург, 17 июля. Мать 17-летней девочки, над которой мог надругаться тренер по тхэквондо в спортивной школе, рассказала ФАН о самочувствии дочери.

По словам женщины, морально-психологическое состояние дочери сейчас нормальное, она нормально себя чувствует.

Мать предполагаемой потерпевшей также не исключила, что насилие над школьницей — не единичный случай. Она утверждает, что тренер может быть причастен и к другим преступлениям. Жительница Северной столицы заключила, что в этом будет разбираться следствие.

Ранее петербурженка рассказала, что мужчина в период с июня по август прошлого года совершал развратные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2004 года рождения в автомобиле и спортивном зале. Подозреваемый в насилии тренер по тхэквондо объяснил ФАН обвинения в свой адрес.