Петербургский суд арестовал блогера Пашаева

Санкт-Петербург, 17 июля. Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения блогеру Эмилю Пашаеву, обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти.

Молодой человек полностью признал вину и просил назначить ему домашний арест, однако суд отправил его в СИЗО до 15 сентября, сообщил источник ФАН.

Накануне 24-летнего Пашаева за рулем Chevrolet остановили инспекторы ДПС и составили в отношении него протокол о нарушении Правил дорожного движения (ПДД). Блогер разозлился, узнал номер телефона сотрудника Госавтоинспекции и начал угрожать ему и его близким.

После этого мстительного юношу задержали правоохранители. В ходе проверки стало известно, что нарушитель ПДД уже не раз привлекался к уголовной ответственности.