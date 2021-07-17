Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 16:06
16:06
Общество
Раскрыты первые подробности приквела «Джона Уика»
16:04
Общество
Выборы и коронавирус: Роспотребнадзор не даст вирусу вмешаться в голосование
16:03
Политика
Украина планирует ужесточить ограничения на въезд из России
16:02
Происшествия
Ситуация в пострадавших от наводнения дальневосточных поселках нормализуется
16:02
Происшествия
Сбившую троих детей 18-летнюю москвичку отправили под домашний арест
16:01
Весь мир
Великий тур правосудия: Жители ЦАР отмечают день Международного уголовного суда
16:01
Экономика
Страны ОПЕК+ намерены провести министерскую встречу 18 июля
16:00
Весь мир
Эксперт оценил попытку Украины получить компенсацию от Евросоюза за «Турецкий поток»
15:59
Спорт
Форвард «Барселоны» Брейтуэйт может продолжить карьеру в РПЛ
15:59
Политика
Глава МИД Литвы заявил об угрозе «радиоактивной контрабанды» со стороны Лукашенко
Все новости

Пожилую украинку задержали в Петербурге за работу администратором борделя

  /   Обновлено: 17 июля 2021 15:06
Происшествия
Пожилую украинку задержали в Петербурге за работу администратором борделя
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 17 июля. Сотрудники уголовного розыска задержали 58-летнюю гражданку Украины, работавшую администратором борделя, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Пенсионерка проживала в Северной столице без регистрации подрабатывала в притоне для занятия проституцией. По версии следствия, женщина занималась обеспечением функционирования борделя и получением стабильного дохода от преступной деятельности, оказывая содействие организаторам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по первой части статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией и содержание притонов»). Украинку отпустили под обязательство о явке.

В прошлом месяце в Москве задержали полицейского, который вовлек несовершеннолетнюю девушку в занятие проституцией, чтобы погасить кредит на сумму 300 тыс. рублей. Он оказывал ей покровительство и получал за это «процент».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пожилую украинку задержали в Петербурге за работу администратором борделя
петербург пенсионерка бордель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru