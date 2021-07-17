Пожилую украинку задержали в Петербурге за работу администратором борделя

Санкт-Петербург, 17 июля. Сотрудники уголовного розыска задержали 58-летнюю гражданку Украины, работавшую администратором борделя, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Пенсионерка проживала в Северной столице без регистрации подрабатывала в притоне для занятия проституцией. По версии следствия, женщина занималась обеспечением функционирования борделя и получением стабильного дохода от преступной деятельности, оказывая содействие организаторам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по первой части статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией и содержание притонов»). Украинку отпустили под обязательство о явке.

В прошлом месяце в Москве задержали полицейского, который вовлек несовершеннолетнюю девушку в занятие проституцией, чтобы погасить кредит на сумму 300 тыс. рублей. Он оказывал ей покровительство и получал за это «процент».