Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 14:37
14:31
Общество
Россиянам объяснили, как отличить заражение COVID-19 от побочных эффектов вакцины
14:29
Экономика
Пенсионные накопления россиян будут защищены благодаря новому закону
14:25
Общество
Как убивали последнего царя: 103 года со дня расстрела Николая II и царской семьи
14:24
Общество
Власти Крыма рассказали о разработке уникального пляжного проекта в Евпатории
14:20
Армия
США намерены создать новую крылатую ракету для противостояния России
14:19
Армия
СМИ сообщили о переговорах Путина и Байдена по поводу военных баз России в Средней Азии
14:18
Армия
Минобороны РФ начало переброску медицинского отряда ЦВО в Хакасию
14:15
Общество
Стало известно, кто заменит Таноса в киновселенной Marvel
14:13
Спорт
Французский форвард Жиру перешел в «Милан»
14:12
Происшествия
Подозреваемый в насилии тренер по тхэквондо объяснил ФАН обвинения в свой адрес
Все новости

Петербургские полицейские пресекли деятельность организаторов нелегальной миграции

  /   Обновлено: 17 июля 2021 14:15
Происшествия
Петербургские полицейские пресекли деятельность организаторов нелегальной миграции
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 17 июля. Сотрудники полиции Петербурга задержали участников преступной группы, которая занималась организацией нелегальной миграции. Злоумышленники оформляли нужные документы за деньги.

Члены преступного сообщества успели таким образом поставить на миграционный учет РФ 1,5 тысячи приезжих. Правонарушители также подписывали фиктивные трудовые договоры, которые якобы иностранцы заключали с компаниями-работодателями, сообщается на сайте «МВД-медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По месту жительства задержанных были проведены обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли сертификаты на знание русского языка, мобильные телефоны, оргтехнику и флеш-карты. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Ранее Минстрой РФ предложил ввозить мигрантов поездами из-за нехватки рабочих на стройках. Причиной сложной ситуации с кадрами стала пандемия коронавирусной инфекции.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Петербургские полицейские пресекли деятельность организаторов нелегальной миграции
мигранты санкт-петербург задержание незаконная миграция легализация преступная группировка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru