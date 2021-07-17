Петербургские полицейские пресекли деятельность организаторов нелегальной миграции

Санкт-Петербург, 17 июля. Сотрудники полиции Петербурга задержали участников преступной группы, которая занималась организацией нелегальной миграции. Злоумышленники оформляли нужные документы за деньги.

Члены преступного сообщества успели таким образом поставить на миграционный учет РФ 1,5 тысячи приезжих. Правонарушители также подписывали фиктивные трудовые договоры, которые якобы иностранцы заключали с компаниями-работодателями, сообщается на сайте «МВД-медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По месту жительства задержанных были проведены обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли сертификаты на знание русского языка, мобильные телефоны, оргтехнику и флеш-карты. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Ранее Минстрой РФ предложил ввозить мигрантов поездами из-за нехватки рабочих на стройках. Причиной сложной ситуации с кадрами стала пандемия коронавирусной инфекции.