Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

Санкт-Петербург, 17 июля. Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 17 июля. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу в Северной столице прогнозируется местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер подует южный, юго-западный со скоростью 8-13 метров в секунду.

Жителям Москвы тем временем пообещали жаркую погоду, сопровождающуюся грозой. В субботу днем температура поднимется до +32 градусов, однако в городе пройдут кратковременные дожди.