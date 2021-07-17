Несовершеннолетнюю петербурженку совратили на секции по тхэквондо

Санкт-Петербург, 17 июля. В полицию Северной столицы обратилась мать 17-летней школьницы, которая заявила, что ее дочь мог изнасиловать спортивный тренер.

Как сообщает источник ФАН, речь идет о Ренате Т., который, как заявила мать девочки, в период с июня по август прошлого года совершал развратные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2004 года рождения в автомобиле и спортивном зале. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

По некоторым данным, мужчина является тренером по тхэквондо. Как заявил подозреваемый, девушка действительно занималась у него, однако недолго, передает РЕН ТВ. Полицейские, по его словам, с ним не связывались.

Он также рассказал, что у девочки есть личный тренер, с которым он знаком. Тот признавал, что у девушки «много проблем с головой». За восемь лет работы с ней, как утверждает мужчина, ему приходилось сталкиваться с ситуациями, вызванными «нестабильной психикой».

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