Мошенницы попытались завладеть квартирой умершей петербурженки в Калининском районе

Санкт-Петербург, 17 июля. Правоохранители задержали двух мошенниц, планировавших незаконно завладеть квартирой умершей петербурженки при помощи поддельных документов о родстве.

Подозреваемые гражданки РФ принесли нотариусу заведомо ложные документы, якобы подтверждающие их родство с хозяйкой квартиры на Светлановском проспекте. Мошенницы планировали получить право наследования жилья. В результате настоящие наследники могли понести крупный материальный ущерб.

Силовики задержали женщин 43 и 54 лет. Последняя была отпущена по подписке о невыезде. Следствие устанавливает факт наличия аналогичных случаев в отношении злоумышленниц и соучастников данного преступления.

Начальник клиники Мешалкина с помощью супруги и других подельников участвовал в мошеннических схемах и воровал из бюджета деньги, сообщал ФАН. Его обвиняют в хищении 1,9 миллиарда рублей.