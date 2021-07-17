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Мошенницы попытались завладеть квартирой умершей петербурженки в Калининском районе
Происшествия
Мошенницы попытались завладеть квартирой умершей петербурженки в Калининском районе
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Санкт-Петербург, 17 июля. Правоохранители задержали двух мошенниц, планировавших незаконно завладеть квартирой умершей петербурженки при помощи поддельных документов о родстве.

Подозреваемые гражданки РФ принесли нотариусу заведомо ложные документы, якобы подтверждающие их родство с хозяйкой квартиры на Светлановском проспекте. Мошенницы планировали получить право наследования жилья. В результате настоящие наследники могли понести крупный материальный ущерб.

Силовики задержали женщин 43 и 54 лет. Последняя была отпущена по подписке о невыезде. Следствие устанавливает факт наличия аналогичных случаев в отношении злоумышленниц и соучастников данного преступления.

Начальник клиники Мешалкина с помощью супруги и других подельников участвовал в мошеннических схемах и воровал из бюджета деньги, сообщал ФАН. Его обвиняют в хищении 1,9 миллиарда рублей.

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