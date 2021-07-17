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Синоптики пообещали петербуржцам незначительное похолодание в субботу

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:15
Общество
Синоптики пообещали петербуржцам незначительное похолодание в субботу
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 17 июля. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в субботу незначительно опустилась. В Северной столице уже не +30 градусов, но все еще очень жарко.

Так, столбики уличных термометров в субботу поднимутся до +29 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, влияние на погоду в этот день окажет гребень антициклона, надвигающегося с запада.

Осадков не ожидается, погода будет малооблачной. Ветер подует с северо-запада со скоростью до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба. При этом в воскресенье в городе могут пройти дожди и даже грозы, добавил синоптик.

Как сообщалось ранее, европейскую часть России ожидает похолодание и дожди на следующей неделе. Об этом рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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