ДТП с каршеринговым авто стало причиной затора в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 17 июля. Nissan, принадлежащий службе каршеринга, столкнулся с Mitsubishi. ДТП произошло на перекрестке улиц Планерной и Оптиков, сообщает источник ФАН.

Авария, по словам собеседника агентства, случилась в 8:30 по московскому времени. Из-за столкновения часть дороги оказалась перекрыта. В результате движение для десятков водителей оказалось осложненным. О пострадавших в ДТП информации не поступало. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. В распоряжении ФАН также оказалось видео с последствиями дорожного инцидента.

Легковой автомобиль с прицепом опрокинулся на МКАД в районе Мытищ. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.