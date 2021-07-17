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ДТП с каршеринговым авто стало причиной затора в Приморском районе Петербурга

  /   Обновлено: 17 июля 2021 11:17
Происшествия
ДТП с каршеринговым авто стало причиной затора в Приморском районе Петербурга
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 17 июля. Nissan, принадлежащий службе каршеринга, столкнулся с Mitsubishi. ДТП произошло на перекрестке улиц Планерной и Оптиков, сообщает источник ФАН.

Авария, по словам собеседника агентства, случилась в 8:30 по московскому времени. Из-за столкновения часть дороги оказалась перекрыта. В результате движение для десятков водителей оказалось осложненным. О пострадавших в ДТП информации не поступало. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. В распоряжении ФАН также оказалось видео с последствиями дорожного инцидента.

Легковой автомобиль с прицепом опрокинулся на МКАД в районе Мытищ. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.

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