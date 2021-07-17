Мариинская больница в Петербурге готовится вернуться к штатному режиму работы

Санкт-Петербург, 17 июля. Пациентов с коронавирусной инфекцией больше не будут принимать в Мариинской больнице. Больных с COVID-19 переведут в другие стационары Санкт-Петербурга.

Мариинская больница возвращается к традиционному режиму работы без пациентов с коронавирусом. Теперь оказывать плановое и экстренное лечение здесь начнут после тщательной дезинфекции, сообщили на официальном сайте медучреждения.

Отмечается, что перевод коронавирусных больных пройдет с помощью специально оборудованных машин скорой помощи. После этого на лечение или консультацию к врачу смогут попасть горожане с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Начальник комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец ранее ревакцинировался от коронавируса. Он выбрал российский препарат «Спутник V».