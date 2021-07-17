Центральные улицы Петербурга перекроют для репетиции Дня ВМФ

Санкт-Петербург, 17 июля. Движение автомобилей и общественного транспорта на центральных улицах Петербурга будет перекрыто в связи с репетицией Дня ВМФ.

Движение транспорта на некоторых участках будет временно ограничено два дня - 18 и 22 июля. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

Так, с 09:00 до 14:00 во время дневных репетиций Главного военно-морского парада планируется развод Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов. По Неве будут проходить боевые корабли, которые участвуют в репетиции.

Также закрытыми для движения наземного транспорта окажутся Гороховая улица, Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Университетская набережная, Биржевая площадь и еще ряд ближайших улиц. Водителей просят заранее планировать маршрут.

Федеральное агентство новостей (ФАН) ранее опубликовал кадры репетиции парадных расчетов ко Дню ВМФ в Кронштадте. За репетицией военных следили и обычные прохожие.