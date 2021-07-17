Немецкий перевозчик запустит новые автобусы между Новгородом и Петербургом

Санкт-Петербург, 17 июля. Немецкая транспортная компания FlixBus начнет работать на рынке пассажироперевозок между Петербургом и Великим Новгородом.

Вместе с новгородским автоперевозчиком она планирует запустить брендированный автобус, который будет следовать по трассе М-11. Стоимость поездки составит 300 рублей.

Билеты на брендированный автобус будут продаваться через официальный сайт FlixBus. Автобус оформят в фирменные цвета, а также оснастят розетками и бесплатным Wi-Fi, пишут «Невские новости».

Жителям Петербурга ранее рассказали о возобновлении автобусных рейсов до Хельсинки с 15 июля. Транспорт будет ходить несколько раз в неделю.