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Немецкий перевозчик запустит новые автобусы между Новгородом и Петербургом
Общество
Немецкий перевозчик запустит новые автобусы между Новгородом и Петербургом
pixabay.com

Санкт-Петербург, 17 июля. Немецкая транспортная компания FlixBus начнет работать на рынке пассажироперевозок между Петербургом и Великим Новгородом.

Вместе с новгородским автоперевозчиком она планирует запустить брендированный автобус, который будет следовать по трассе М-11. Стоимость поездки составит 300 рублей.

Билеты на брендированный автобус будут продаваться через официальный сайт FlixBus. Автобус оформят в фирменные цвета, а также оснастят розетками и бесплатным Wi-Fi, пишут «Невские новости».

Жителям Петербурга ранее рассказали о возобновлении автобусных рейсов до Хельсинки с 15 июля. Транспорт будет ходить несколько раз в неделю.

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