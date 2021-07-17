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Картина Рафаэля «Прекрасная садовница» была доставлена из Лувра в Эрмитаж

  /   Обновлено: 17 июля 2021 08:49
Картина Рафаэля «Прекрасная садовница» была доставлена из Лувра в Эрмитаж
shutterstock.com  /  Petr Ya

Санкт-Петербург, 17 июля. Жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть удивительную картину художника Рафаэля, которую доставили в Эрмитаж прямиком из Лувра.

Особенность творения заключается в объединении разных стилей живописца. Картина должна была прибыть в Северную столицу еще в декабре 2020 года, но пандемия коронавируса внесла свои правки в планы искусствоведов.

Полотно станет одним из главных экспонатов серии «Шедевры музеев мира в Эрмитаже». Она будет представлена 21 июля 2021 года в Аполлоновом зале Зимнего дворца.

Многие года объекты искусства в главном музее Северной столицы находятся во внимании котов. Однако из-за возраста некоторые животные больше не могут работать и их отправляют на пенсию в котокафе. Об этом рассказала основатель «Республики кошек» Анна Кондратьева.

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