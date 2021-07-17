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«Летучий голландец» на водах Финского залива удивил жителей Петербурга
«Летучий голландец» на водах Финского залива удивил жителей Петербурга
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 17 июля. Жители и гости Санкт-Петербурга удивились мистическому появлению корабля, парящему над водами Финского залива. Он находился на горизонте и привлекал внимание общества.

Снимки необычного явления были сразу же распространены по всем социальным сетям. Пользователи прозвали судно «Летучим голландцем».

Однако оказалось, что подобный эффект был вызван оптической иллюзией. Она возникает из-за образования нескольких слоев воздуха разной плотности в нижних слоях атмосферы, также на это влияет разница температур. Такое явление способствует появлению зеркального отражения.

Ранее ветер унес в Финский залив четыре парусника с подростками. Катера поисково-спасательной службы оперативно отправились к месту происшествия.

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