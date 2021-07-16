Три человека попали в реанимацию после ДТП в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июля. Иномарка на большой скорости вылетела на перекресток и врезалась в другой легковой автомобиль на Гамбургской площади. В результате происшествия пострадали три человека.

Страшное ДТП попало на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как черная машина на большой скорости въезжает на перекресток, задевает грузовик, после чего в заносе влетает в другую легковушку. Столкнувшиеся иномарки проезжают вместе несколько метров и, перевернувшись, останавливаются.

Три человека получили серьезные травмы, одного из них пришлось деблокировать из автомобиля при помощи специального оборудования. Всех троих доставили в больницу, они находятся в реанимации.

Молодой таксист ранее уснул за рулем и врезался в железобетонное ограждение на трассе под Тверью. В результате ДТП погибла 54-летняя пассажирка, которая не была пристегнута.