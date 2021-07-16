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Ученый Малинин объяснил сохранение жаркой погоды в Петербурге
Общество
Ученый Малинин объяснил сохранение жаркой погоды в Петербурге
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 16 июля. Блокирующий антициклон не подпускает воздушные массы, которые принесли бы прохладу в Санкт-Петербург. Об этом заявил профессор Валерий Малинин.

Аномальная жара установилась в Санкт-Петербурге еще в июне. Полноценных и долгих дождей город не видел давно, и они могут не прийти в Северную столицу еще как минимум неделю, рассказал доктор географических наук в беседе с «Комсомольской правдой».

«Этот антициклон простирается до высоты в десять километров, и при том он настолько мощный, что просто не подпускает к себе циклонические воздушные массы, которые могли бы принесли похолодание и осадки», — объяснил ученый.

Температуры днем в Петербурге и области достигают экстремальных отметок. В некоторых местах, по словам ученого, начались природные пожары. При сохранении такой погоды могут затлеть торфяники.

Аномально жаркая погода сохранится в Санкт-Петербурге и на выходных, 17 и 18 июля. Отклонение от нормы составит более семи градусов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

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