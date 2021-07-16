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Общественник Малков прокомментировал проблему дорог в Кудрово и Мурино

  /   Обновлено: 16 июля 2021 17:53
Общество
Общественник Малков прокомментировал проблему дорог в Кудрово и Мурино
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 16 июля. Проблему транспортной доступности в Кудрово и Мурино Ленинградской области прокомментировал общественник и учредитель Ресурсного центра НКО Андрей Малков.

Жилая застройка в прилегающих к Санкт-Петербургу Кудрово и Мурино активно развивается. При этом в районах существует проблема транспортной доступности, что является примером пограничной ответственности. К таким ситуациям приводит несоизмеримость бюджетов двух субъектов и желание застройщиков увеличить капитал. Опыт прошлого заставляет правительство с опаской относиться к возведению жилья, рассказал Малков.

«Земля в Ленобласти стоит дешевле, в целом квартиры не сильно дешевле, потому что они находятся через дорогу от Петербурга. Есть рабочая группа по совместному планированию двух субъектов, но несоизмеримость бюджетов и огромное желание застройщиков увеличить капитал приводят к таким ситуациям», — объяснил эксперт в эфире Медиагруппы «Патриот».

Спроектировать двухполосную дорогу в таких крупных микрорайонах довольно сложно. Из-за этого возникают проблемы с приездом скорой, пожарных и других жизненно важных служб. Контролировать процесс строительства дорог и жилья необходимо комплексно, чтобы избежать подобных ситуаций, отметил Малков.

Разгрузка городских трасс в условиях роста числа автомобилей невозможна без формирования системы магистралей скоростного и непрерывного движения. Данный проект стал частью генерального плана Северной столицы.

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