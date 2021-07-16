Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 18:50
18:48
Политика
Госдума и МИД России обсудили нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному
18:46
Общество
Власти Тувы усилили ограничения по коронавирусу
18:43
Происшествия
Десятки птичьих трупов обнаружены на побережье в Приморье
18:42
Политика
Сергей Марков уверен, что Запад не выполнит требования Зеленского о компенсациях за газ
18:39
Общество
Полина Пушкарева поделилась подробностями закулисной жизни на Каннском кинофестивале
18:39
Общество
Шторм в Петербурге забрал жизни нескольких человек и чуть не утопил парусники с детьми
18:37
Общество
Детали сюжета сиквела сериала «Секс в большом городе» слили в Сеть
18:36
Общество
Катастрофы на Камчатке чаще происходят из-за погоды и ошибок пилотов
18:33
Происшествия
Суд 4 августа рассмотрит жалобу на признание ФБК экстремистской организацией
18:33
Экономика
Apple может потерять часть сотрудников из-за отказа от удаленной работы
Все новости

Продававшие БАДы ветеранам ВОВ мошенники предстанут перед судом в Петербурге
Происшествия
Продававшие БАДы ветеранам ВОВ мошенники предстанут перед судом в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 16 июля. Дело торговцев БАДами под видом лекарств рассмотрит Невский районный суд. Из-за действий злоумышленников пострадали ветераны Великой Отечественной войны.

Следствие установило, что в 2020 году обвиняемые предлагали пенсионерам приобрести по завышенным ценам биологически активные добавки под видом лекарств.

Для того чтобы проникнуть в доверие к своим жертвам, злоумышленники общались с ними по телефону, представлялись медицинскими работниками, сотрудниками соцслужб и рассказывали, что у них якобы есть тяжелые заболевания, которые можно вылечить только, купив «лекарство».

Также стало известно, что в УФПС Оренбуржья прокомментировали факт хищения работником почты денег у пенсионеров, сообщило издание РИА 56.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Продававшие БАДы ветеранам ВОВ мошенники предстанут перед судом в Петербурге
пенсионеры мошенники бады
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru