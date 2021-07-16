Продававшие БАДы ветеранам ВОВ мошенники предстанут перед судом в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июля. Дело торговцев БАДами под видом лекарств рассмотрит Невский районный суд. Из-за действий злоумышленников пострадали ветераны Великой Отечественной войны.

Следствие установило, что в 2020 году обвиняемые предлагали пенсионерам приобрести по завышенным ценам биологически активные добавки под видом лекарств.

Для того чтобы проникнуть в доверие к своим жертвам, злоумышленники общались с ними по телефону, представлялись медицинскими работниками, сотрудниками соцслужб и рассказывали, что у них якобы есть тяжелые заболевания, которые можно вылечить только, купив «лекарство».

Также стало известно, что в УФПС Оренбуржья прокомментировали факт хищения работником почты денег у пенсионеров, сообщило издание РИА 56.