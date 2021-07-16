Жители Ленобласти жалуются на странные пятна в акватории Финского залива

Санкт-Петербург, 16 июля. Специальная инспекция приехала в Вистинское сельское поселение для проведения осмотра территории и забора проб воды, сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Поводом для поездки стали жалобы местных жителей о выбросах в атмосферу пыли в результате производственной деятельности ООО «Ультрамар». Пользователи сети сообщали также о красноватом дыме из труб, который, по их мнению, мог стать причиной появления странных пятен в акватории Финского залива.

Известно, что на территории Морского торгового порта Усть-Луга Кингисеппского района Ленобласти располагается промышленно-логистический комплекс. Он занимается хранением и перевалкой минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой.

«В настоящее время объекты ООО «Ультрамар» не стоят на учете в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду. Возможно, в атмосферный воздух поступает пыль при перевалке окатышей глины», — сообщили в Росприроднадзоре.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора несколько дней назад заявило о планах внести предостережение СПб ГУП «Экострой» за мутные разводы на Малой Невке. Их зафиксировали в той ее части, где она впадает в Карповку рядом с домом №43 по Песочной набережной.